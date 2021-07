Branson e Bezos, davvero con la corsa fra Paperoni inizia l’era dello Spazio per tutti? (Di martedì 6 luglio 2021) Il primo brucerà il secondo di pochi giorni, entrambi mettono la faccia sui loro scintillanti Luna Park spaziali: Virgin Galactic e News Shepard. Ma qual è la ricaduta del turismo spaziale e davvero l’orbita terrestre bassa diventa più democratica? Quella di Sir Richard Branson, patron del colosso Virgin, e di Jeff Bezos, fondatore ed ex ceo di Amazon, è davvero una corsa allo Spazio democratico? La narrazione è pompatissima in questo senso: “Una cosa è sognare di rendere lo Spazio accessibile a tutti, un’altra è riuscire davvero a ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Il primo brucerà il secondo di pochi giorni, entrambi mettono la faccia sui loro scintillanti Luna Park spaziali: Virgin Galactic e News Shepard. Ma qual è la ricaduta del turismo spaziale el’orbita terrestre bassa diventa più democratica? Quella di Sir Richard, patron del colosso Virgin, e di Jeff, fondatore ed ex ceo di Amazon, èunaallodemocratico? La narrazione è pompatissima in questo senso: “Una cosa è sognare di rendere loaccessibile a, un’altra è riuscirea ...

