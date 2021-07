Viviana e il figlio Gioele non possono riposare in pace: niente sepoltura da 11 mesi (Di lunedì 5 luglio 2021) Il dramma di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele risale ormai ad un anno fa. Eppure, i due non hanno ancora ricevuto una sepoltura, denunciano i cronisti. Il tragico caso della scomparsa di Viviana Parisi, la DJ siciliana che portò via di casa il figlio Gioele per ragioni mai del tutto chiarite prima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 luglio 2021) Il dramma diParisi e di suorisale ormai ad un anno fa. Eppure, i due non hanno ancora ricevuto una, denunciano i cronisti. Il tragico caso della scomparsa diParisi, la DJ siciliana che portò via di casa ilper ragioni mai del tutto chiarite prima L'articolo proviene da Leggilo.org.

