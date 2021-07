Star Wars, Mark Hamill su Twitter: "Non comprate questi gadget!" (Di lunedì 5 luglio 2021) L'interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, Mark Hamill, sembra avere qualche 'problema' con un certo tipo di merchandise legato ad una sequenza iconica. A quanto pare, Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, non è affatto contento di alcuni gadget di Star Wars che fanno riferimento a un particolare accadimento nella trilogia originale. l'attore ne ha parlato in un tweet, nel quale ha condiviso alcune foto di questi gadget. L'attore di Star Wars ha dato nuovamente prova del suo imperturbabile ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021) L'interprete di Luke Skywalker nella saga di, sembra avere qualche 'problema' con un certo tipo di merchandise legato ad una sequenza iconica. A quanto pare,, interprete di Luke Skywalker, non è affatto contento di alcuni gadget diche fanno riferimento a un particolare accadimento nella trilogia originale. l'attore ne ha parlato in un tweet, nel quale ha condiviso alcune foto digadget. L'attore diha dato nuovamente prova del suo imperturbabile ...

Advertising

StalinZio : RT @CarpeDiemSilvio: @StalinZio mi fa morire che hanno messo il tema di star wars come fondo!!! Io credo che se ne siano sparati assai, di… - PopspaceI : Patty Jenkins dirigerà il prossimo film della sere di Star Wars, portando Star Wars: Rougue Squadrono sul grande sc… - SWAUTOGRAPH : RT @StarWarsIT: Unitevi alla Bad Batch nella prossima missione! Il decimo episodio di Star Wars: @TheBadBatch è ora in streaming su @Disney… - DARTHLANTSOV : @sweetvangelz Soprattutto se sei fan di star wars si, io lo uso principalmente per quello - CarpeDiemSilvio : @StalinZio mi fa morire che hanno messo il tema di star wars come fondo!!! Io credo che se ne siano sparati assai, di acidi ?????????? -