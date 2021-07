Sono Flavio Insinna, non Corrado. Niente paragoni, please (Di lunedì 5 luglio 2021) Flavio Insinna: «No ai confronti, prego» Corriere della sera, pagina 34, di Renato Franco. «Il confronto non c’è. È come un calciatore con Pelé: giochi anche tu a pallone, fai lo stesso sport, con la stessa palla e le stesse regole, ma non Sono pazzo, non c’è nessuna presunzione di confronto». Flavio Insinna ritrova sulla sua strada Corrado. Era già successo con La corrida, succede dieci anni dopo con Il pranzo è servito (Rai1, da lunedì a venerdì, ore 14). Non si posSono fare confronti?«Se pensi al confronto non ci vai, è un brivido, una grande paura. Vedevo Il pranzo è ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 5 luglio 2021): «No ai confronti, prego» Corriere della sera, pagina 34, di Renato Franco. «Il confronto non c’è. È come un calciatore con Pelé: giochi anche tu a pallone, fai lo stesso sport, con la stessa palla e le stesse regole, ma nonpazzo, non c’è nessuna presunzione di confronto».ritrova sulla sua strada. Era già successo con La corrida, succede dieci anni dopo con Il pranzo è servito (Rai1, da lunedì a venerdì, ore 14). Non si posfare confronti?«Se pensi al confronto non ci vai, è un brivido, una grande paura. Vedevo Il pranzo è ...

