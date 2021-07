Lazio, Felipe Anderson a un passo: il brasiliano lancia un indizio social (Di lunedì 5 luglio 2021) Felipe Anderson alla Lazio, il ritorno è servito. Il brasiliano è a un passo da Roma, città da cui si è sentito accolto fin dal primo momento che ha lasciato il Brasile. Anni intensi alla Lazio, poi il passaggio in Inghilterra, al West Ham. E proprio con gli Hummers, tare sta intavolando la trattativa per riportare il brasiliano alla Lazio. La formula dell’affare è particolare: il club biancoceleste pagherebbe un indennizzo minimo agli inglesi, a cui garantisce, però, un’ampia percentuale sulla futura rivendita. Una proposta che fa felici tutti, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021)alla, il ritorno è servito. Ilè a unda Roma, città da cui si è sentito accolto fin dal primo momento che ha lasciato il Brasile. Anni intensi alla, poi il passaggio in Inghilterra, al West Ham. E proprio con gli Hummers, tare sta intavolando la trattativa per riportare ilalla. La formula dell’affare è particolare: il club biancoceleste pagherebbe un indennizzo minimo agli inglesi, a cui garantisce, però, un’ampia percentuale sulla futura rivendita. Una proposta che fa felici tutti, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, vicinissimo il Felipe Anderson-bis: cartellino a zero, rivendita futura al West Ham - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, CONTATTI IN CORSO PER FELIPE ANDERSON SI AVVICINA IL RITORNO DELL'ESTERNO BRASILIANO… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, si avvicina il ritorno di Felipe Anderson - sportli26181512 : Calciomercato, Lazio-Felipe Anderson: spunta l'indizio social sul ritorno: L'esterno brasiliano ha postato i colori… - Maximo_Catena : @86_longo Perdonami Daniele, la lazio farà un bel colpo, ma mi dici qual è sta conferma social perché sono 30 min c… -