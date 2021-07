I talebani controllano un terzo dell’Afghanistan | 13 distretti conquistati in 24 ore

Advertising

Brghm3 : @BGarattini I #Talebani attualmente controllano un terzo del Paese, a breve controlleranno più del 42% del territor… - Lukyluke311 : Il presidente del Tagikistan si è detto pronto a sostenere l'Afghanistan nella lotta ai terroristi. Di recente, i t… - Brghm3 : #WASHINGTON. Mentre le truppe americane si ritirano, i #talebani avanzano molto velocemente attraverso il territori… -

Secondo il "Long War Journal" su 398 distretti in Afghanistan, iora ne107 mentre il governo ne controlla 92 e 199 rimangono contesi tra i due. Ad Herat _ dove aveva sede il ...... ma già allo stato attuale delle cose lo scenario è tutto fuorché roseo: icirca il 70% dell'Afghanistan, di fatto tutte le campagne . Le città non sono ancora state conquistate ...(ANSA) – DUSHANBE, 05 LUG – Oltre mille soldati dell’esercito afghano sono fuggiti nel vicino Tagikistan per mettersi in salvo dopo uno scontro armato con i talebani nel nord. Il Comitato per la sicur ...I guerriglieri islamisti muovono alla conquista della regione di Kandahar mentre i Paesi occidentali ritirano le proprie truppe 20 dopo l’invasione Continua l’avanzata dei talebani in Afghanistan, men ...