I 5 modi in cui bere acqua ci aiuta a dimagrire (o a non ingrassare) (Di lunedì 5 luglio 2021) Facile come bere un bicchiere d'acqua. In questo episodio del podcast Barbara Asprea riassume in cinque punti gli effetti dell'acqua sul dimagramento e sul mantenimento di un peso corretto. A partire dal controllo sulla fame nervosa fino agli effetti sul metabolismo, si può comprendere meglio come l'acqua non solo possa diventare una fantastica alleata per restare in linea ma che è necessaria anche per bruciare i grassi! L'articolo proviene da City Roma News.

