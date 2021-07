Giugliano, auto con telaio e targa falsa: scatta il sequestro da parte della Polizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Venerdì scorso, a seguito di una intensa attività info investigativa, gli agenti della Polizia Stradale, hanno denunciato una persona per riciclaggio e truffa ed hanno sequestrato un’autovettura, e relativa carta di circolazione. L’attività ha consentito di ricostruire il modus operandi del soggetto, resosi responsabile della nazionalizzazione di un veicolo estero di sospetta provenienza illecita. Nello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Venerdì scorso, a seguito di una intensa attività info investigativa, gli agentiStradale, hanno denunciato una persona per riciclaggio e truffa ed hanno sequestrato un’vettura, e relativa carta di circolazione. L’attività ha consentito di ricostruire il modus operandi del soggetto, resosi responsabilenazionalizzazione di un veicolo estero di sospetta provenienza illecita. Nello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

