Ddl Zan, appello di Salvini ai partiti per un testo condiviso (Di lunedì 5 luglio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato un appello a tutto i partiti per 'accogliere l'invito della Santa Sede' e formulare entro martedì un testo condiviso contro la discriminazione. 'Se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) Il leader della Lega, Matteo, ha lanciato una tutto iper 'accogliere l'invito della Santa Sede' e formulare entro martedì uncontro la discriminazione. 'Se ...

Advertising

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - mahhhcs : Se il DDL Zan non passerà per colpa dei vostri voti, decreterete il vostro suicidio politico. Chissà a quali do ut… - giovcusumano : RT @valigiablu: DDL Zan, perché il concetto di identità di genere è importante per la comunità transgender e chi vorrebbe rimuoverlo https:… -