Traffico in tilt sulla Domiziana e sull’Asse Mediano | paralizzate le strade del mare

In tilt la Domiziane e l'Asse Mediano. Le strade del mare in questo momento sono bloccate. E' l'ennesimo esodo dei pendolari diretti da Napoli, Caserta e provincia verso il litorale nel primo weekend di luglio. Prese d'assalto le spiagge del litorale domizio-flegreo. Traffico in tilt sulla Domiziana e sull'Asse Mediano. Le strade bloccate Dalle 8 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

