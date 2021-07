Scandalo Vaticano, il racconto di monsignor Perlasca sul cardinal Becciu: “Mi disse di scaricare Signal e di cancellare i suoi sms”. I magistrati chiamati “porci” perché facevano domande (Di domenica 4 luglio 2021) “porci”. Il cardinal Angelo Becciu, già Sostituto della Segreteria di Stato vaticana, avrebbe così replicato a monsignor Alberto Perlasca, responsabile dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato fino al 2019, che gli aveva riferito le domande dei magistrati dell’Ufficio del promotore di Giustizia sulla manager sarda Cecilia Marogna, cui erano stati versati 575mila euro della Santa Sede. Il particolare emerge nel decreto che dispone il rinvio a giudizio di 10 persone incluso il porporato, dove è riportato anche che Perlasca avrebbe riferito ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) “”. IlAngelo, già Sostituto della Segreteria di Stato vaticana, avrebbe così replicato aAlberto, responsabile dell’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato fino al 2019, che gli aveva riferito ledeidell’Ufficio del promotore di Giustizia sulla manager sarda Cecilia Marogna, cui erano stati versati 575mila euro della Santa Sede. Il particolare emerge nel decreto che dispone il rinvio a giudizio di 10 persone incluso il porporato, dove è riportato anche cheavrebbe riferito ...

