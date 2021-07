Inter, le ultime su Eriksen: ecco quando tornerà a Milano (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo Sportmediaset Christian Eriksen sarà a Milano per l’inizio del ritiro dell’Inter: le ultime notizie sul danese Christian Eriksen torna a Milano. Secondo Sportmediaset l’Inter ha scelto di convocare il danese per l’inizio del ritiro come data simbolica (8 luglio). Il centrocampista sosterrà alcuni esami prima del confronto diretto con staff tecnico e società, la quale gli riserverà un caloroso abbraccio dopo il grande spavento ad Euro 2020 e cercherà di capire sensazioni e ambizioni verso il futuro: di sicuro il suo 2021 calcistico è concluso, nei prossimi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo Sportmediaset Christiansarà aper l’inizio del ritiro dell’: lenotizie sul danese Christiantorna a. Secondo Sportmediaset l’ha scelto di convocare il danese per l’inizio del ritiro come data simbolica (8 luglio). Il centrocampista sosterrà alcuni esami prima del confronto diretto con staff tecnico e società, la quale gli riserverà un caloroso abbraccio dopo il grande spavento ad Euro 2020 e cercherà di capire sensazioni e ambizioni verso il futuro: di sicuro il suo 2021 calcistico è concluso, nei prossimi ...

