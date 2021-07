GdS – L’Inter vuole bloccare Raspadori per l’anno prossimo: discorsi avviati con il Sassuolo (Di domenica 4 luglio 2021) Giacomo Raspadori sempre più in orbita Inter L’Inter non vuole farsi scappare Giacomo Raspadori, già molto in evidenza nel campionato appena concluso e, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe intensificando i contatti con il Sassuolo per opzionare l’attaccante in vista dell’estate 2022. “Il talento 21enne va bloccato già in questa sessione di mercato. Il costo si aggira al momento intorno ai 20 milioni, ma inevitabilmente crescerà l’anno prossimo, assieme ai gol e alle presenze. Nell’attesa di capire quanto, L’Inter può usare le armi di cui è in ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Giacomosempre più in orbita Internonfarsi scappare Giacomo, già molto in evidenza nel campionato appena concluso e, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe intensificando i contatti con ilper opzionare l’attaccante in vista dell’estate 2022. “Il talento 21enne va bloccato già in questa sessione di mercato. Il costo si aggira al momento intorno ai 20 milioni, ma inevitabilmente crescerà, assieme ai gol e alle presenze. Nell’attesa di capire quanto,può usare le armi di cui è in ...

