Concorso per il Sud | Emiliano | «Va rifatto | lo Stato deve pagare meglio i laureati»

Non ha dubbi il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che, commentando a Il Mattino, il flop del Concorso per il Sud (821 assunzioni a fronte di 2.800 profili ricercati), tuona: «Il segnale probabilmente indica che la pubblica amministrazione non è più così attrattiva se il livello di remunerazione non è sufficientemente elevato». Insomma, se si vogliono "attrarre" professionisti con elevate competenze bisognerebbe da una parte aumentare gli stipendi, dall'altra garantire contratti più stabili, non a tempo determinato per pochi anni, come sta accadendo con il Concorso per il Sud a cui hanno partecipato in pochissimi.

