Charlene e Alberto protagonisti di una miniserie per i 10 anni di matrimonio (Di domenica 4 luglio 2021) Una The Crown in salsa monegasca, per Alberto e Charlene di Monaco, che festeggiano i primi 10 anni di matrimonio con il rilascio di una serie per il web nella quale si ripercorrono tutte le tappe fondamentali della loro unione, suggellata dalla nascita degli amati figli Gabriella e Jacques. La serie è composta da 10 puntate ed è disponibile sui canali ufficiali dei sovrani. Alberto e Charlene hanno così voluto condividere questi primi anni insieme con i tanti sudditi che si stanno ancora chiedendo quando sarà possibile rivedere la principessa, ancora bloccata in Sudafrica ...

