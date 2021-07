Sonego supera Duckworth | è agli ottavi di Wimbledon

Advertising

SuperTennisTv : Strepitoso Sonego! ?? Lorenzo supera l'australiano Purcell e vola in finale a Eastbourne! Seconda finale del 2021… - GiuliaV5 : RT @federtennis: ???? Spettacolo azzurri, Berrettini e Sonego agli ottavi di #Wimbledon! Berrettini supera Bedene 6-4 6-4 6-4, Sonego ha la… - leone8883 : RT @federtennis: ???? Spettacolo azzurri, Berrettini e Sonego agli ottavi di #Wimbledon! Berrettini supera Bedene 6-4 6-4 6-4, Sonego ha la… - irejdoc1897 : RT @federtennis: ???? Spettacolo azzurri, Berrettini e Sonego agli ottavi di #Wimbledon! Berrettini supera Bedene 6-4 6-4 6-4, Sonego ha la… - MercRF : RT @federtennis: ???? Spettacolo azzurri, Berrettini e Sonego agli ottavi di #Wimbledon! Berrettini supera Bedene 6-4 6-4 6-4, Sonego ha la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego supera

ha vinto per 6 - 3, 6 - 4, 6 - 4 in un'ora e 47 minuti sul campo 17 mostrando personalità, sangue freddo nei momenti decisivi (in particolare al servizio) e confermando l'ottimo stato di forma.Lorenzoil colombiano Daniel Galan, 25 anni e numero 112 al mondo, per 4 - 6 6 - 7 - 6 6 - 1, passando così al terzo turno a Wimbledon: guarda gli highlightsIl torinese, trascinato da un gran servizio, supera l'australiano in tre set: due italiani non raggiungevano gli ottavi a Wimbledon dal 1955 ...Era dal 1955 che due italiani non arrivavano alla seconda settimana dello Slam britannico: altra convincente vittoria del tennista torinese ...