Grillo, dietrofront sul Direttivo M5S: “Votazione sospesa”. Entrano in scena i Sette Saggi (Di sabato 3 luglio 2021) Altro giro di valzer al gran ballo dei Cinque Stelle. Beppe Grillo, pressato dai ministri e dai gruppi parlamentari del Movimento, ha sospeso la Votazione indetta online per la scelta del nuovo Comitato Direttivo che governerà i pentastellati al posto di Giuseppe Conte. Con un burocratico post su Facebook, mentre tutta Italia guardava la partita degli Azzurri contro il Belgio, il fondatore e garante dei Cinque Stelle ha nominato un comitato “di Sette persone” il quale si dovrà occupare “delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità.” In sostanza si tratta del rinnovo dello ... Leggi su velvetmag (Di sabato 3 luglio 2021) Altro giro di valzer al gran ballo dei Cinque Stelle. Beppe, pressato dai ministri e dai gruppi parlamentari del Movimento, ha sospeso laindetta online per la scelta del nuovo Comitatoche governerà i pentastellati al posto di Giuseppe Conte. Con un burocratico post su Facebook, mentre tutta Italia guardava la partita degli Azzurri contro il Belgio, il fondatore e garante dei Cinque Stelle ha nominato un comitato “dipersone” il quale si dovrà occupare “delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità.” In sostanza si tratta del rinnovo dello ...

Advertising

PublicE65379691 : @Marty_Loca80 5 stelle nel caos Grillo esaurita la piomba si rende conto che rimarrebbe solo incarica 7 uomini e p… - marco_bragazzi : RT @Solegiallorosso: @lageloni Trasmissione vista per la prima volta solo perché c'era @pbersani però mi sarebbe piaciuto, vista la sagacia… - Solegiallorosso : @lageloni Trasmissione vista per la prima volta solo perché c'era @pbersani però mi sarebbe piaciuto, vista la saga… - HardRock900 : (Crimi, Lombardi, Cancelleri) rispondono a #grillo siamo pronti alle dimissioni. “Non posso prestarmi a un operazio… - chinganchuk1 : @the_highsparrow Io mi sto chiedendo se non sia una scelta per conquistare quella parte di elettorato che non avreb… -