Cinquant'anni fa moriva Jim Morrison, lo sciamano del rock (Di sabato 3 luglio 2021) Era il 3 luglio del 1971 quando la breve ma intensissima parabola di Jim Morrison si interruppe nella vasca da bagno di un appartamento parigino. Una morte mai chiarita fino in fondo che ha suscitato nel corso degli anni diversi interrogativi. Morrison non era solo un cantante era la figura di riferimento di una generazione, oltre che il faro di una band che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica con sei album ispiratissimi e una manciata di canzoni epocali. Come un documentario fotografico degli anni Sessanta, il libro di Mario Ferrentino, Jim Morrison e lo sciamanesimo (Arcana), ... Leggi su panorama (Di sabato 3 luglio 2021) Era il 3 luglio del 1971 quando la breve ma intensissima parabola di Jimsi interruppe nella vasca da bagno di un appartamento parigino. Una morte mai chiarita fino in fondo che ha suscitato nel corso deglidiversi interrogativi.non era solo un cantante era la figura di riferimento di una generazione, oltre che il faro di una band che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica con sei album ispiratissimi e una manciata di canzoni epocali. Come un documentario fotografico degliSessanta, il libro di Mario Ferrentino, Jime lo sciamanesimo (Arcana), ...

