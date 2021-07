Torchia (Ag. Rugani): “La Juventus al momento vuole tenerlo” (Di venerdì 2 luglio 2021) Potrebbe essere sorprendentemente a Torino il futuro di Daniele Rugani, tornato alla Juventus dopo l’esperienza in prestito a Rennes e Cagliari. A confermalo è direttamente il suo agente, Davide Torchia, ai microfoni di Radio Sportiva: “La Juventus se volesse cederlo potrebbe farlo quando vuole. In questo momento vuole tenerlo perché Allegri ha una certa idea L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Potrebbe essere sorprendentemente a Torino il futuro di Daniele, tornato alladopo l’esperienza in prestito a Rennes e Cagliari. A confermalo è direttamente il suo agente, Davide, ai microfoni di Radio Sportiva: “Lase volesse cederlo potrebbe farlo quando. In questoperché Allegri ha una certa idea L'articolo

