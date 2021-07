Tesla, consegnate per la prima volta più di 200 mila auto in un trimestre (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Tesla, azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, ha consegnato per la prima volta più di 200 mila auto in un trimestre. In particolare, la società fondata da Elon Musk Tesla ha consegnato 201.250 veicoli nel secondo trimestre del 2021, dato leggermente inferiore alle aspettative. Gli analisti si aspettavano che Tesla consegnasse circa 202.800 auto durante il periodo, secondo dati FactSet. Durante il trimestre, Tesla ha prodotto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –, azienda statunitense specializzata nella produzione dielettriche, ha consegnato per lapiù di 200in un. In particolare, la società fondata da Elon Muskha consegnato 201.250 veicoli nel secondodel 2021, dato leggermente inferiore alle aspettative. Gli analisti si aspettavano checonsegnasse circa 202.800durante il periodo, secondo dati FactSet. Durante ilha prodotto ...

