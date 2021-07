Primo danno collaterale della lite Grillo - Conte: Raggi (Di venerdì 2 luglio 2021) Ballottaggio fa ormai rima con miRaggio. Il Primo effetto del caos dei 5 stelle si riverbera su Roma, e a farne le conseguenze è Virginia Raggi. Dal suo cerchio stretto filtra la preoccupazione: “Già prima era dura, adesso l’impresa sfiora l’impossibile”. Con un Movimento 5 stelle compatto i sondaggi accreditano la sindaca uscente di un terzo posto, fuori dalla Contesa finale. Nell’ultima rilevazione di Winpoll di tre giorni fa si ferma al 21,3%, quattro punti da Roberto Gualtieri e a otto da Enrico Michetti, che si giocherebbero la sua successione, oggi Izi la dà dentro per un soffio (23,5% contro 23,1%), ma sempre con i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Ballottaggio fa ormai rima con mio. Ileffetto del caos dei 5 stelle si riverbera su Roma, e a farne le conseguenze è Virginia. Dal suo cerchio stretto filtra la preoccupazione: “Già prima era dura, adesso l’impresa sfiora l’impossibile”. Con un Movimento 5 stelle compatto i sondaggi accreditano la sindaca uscente di un terzo posto, fuori dallasa finale. Nell’ultima rilevazione di Winpoll di tre giorni fa si ferma al 21,3%, quattro punti da Roberto Gualtieri e a otto da Enrico Michetti, che si giocherebbero la sua successione, oggi Izi la dà dentro per un soffio (23,5% contro 23,1%), ma sempre con i ...

Ieri sera lo smartphone di Raggi si è illuminato, una chiamata in arrivo da Giuseppe Conte. Una telefonata durata poco più di un quarto d'ora, cordiale ma non calorosa, spiega chi ha avuto modo di sen ...

