Lo Stadio Olimpico di Baku è un messaggio (Di venerdì 2 luglio 2021) Partiamo da una domanda fondamentale: perché c'è uno Stadio Olimpico a Baku? Non è facile rispondere in breve, dato che finora i Giochi non sono mai passati dall'Azerbaigian, e la proposta di ospitare l'edizione 2020 (supportata anche dalla Federazione Russa) non si è mai nemmeno concretizzata in candidatura ufficiale. Quando vennero organizzati qui, sulle coste del Mar Caspio, i Giochi Europei 2015, l'evento sembrò più un bizzarro esperimento che un qualcosa di sportivamente credibile, ma le gare vennero diffuse con grande forza mediatica e ci fecero improvvisamente capire il livello di ambizione dell'Azerbaijan. Ambizione che è stata ...

