Il supporto di Facebook per chiedere agli utenti se conoscono o sono in contatto con un estremista (Di venerdì 2 luglio 2021) Con la diffusione a macchia d’olio delle piattaforme social e con la proliferazione di contenuti estremisti che ormai vengono pubblicati anche alla luce del sole, è molto facile – persino per gli utenti più innocenti di Facebook – imbattersi in contenuti che incitano all’odio estremo, se non addirittura a contenuti di estremismo politico. Per questo, negli Stati Uniti, il social network sta inviando un prompt agli utenti, attraverso il quale si chiede se hanno preoccupazioni a proposito del fatto che qualcuno dei loro amici possa diventare un estremista. Si tratta di un metodo di prevenzione individuato ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Con la diffusione a macchia d’olio delle piattaforme social e con la proliferazione di contenuti estremisti che ormai vengono pubblicati anche alla luce del sole, è molto facile – persino per glipiù innocenti di– imbattersi in contenuti che incitano all’odio estremo, se non addirittura a contenuti di estremismo politico. Per questo, negli Stati Uniti, il social network sta inviando un prompt, attraverso il quale si chiede se hanno preoccupazioni a proposito del fatto che qualcuno dei loro amici possa diventare un. Si tratta di un metodo di prevenzione individuato ...

