Il Paradiso delle Signore oggi, 2 luglio: Luca costringe Umberto a confessare! (Di venerdì 2 luglio 2021) Trama dell’episodio di oggi 2 luglio 2021 de “Il Paradiso delle Signore”: Luca costringe Umberto a confessare davanti alla famiglia; l’amore vince su tutto, Marta e Vittorio finalmente si ritrovano. Mentre cosa sceglieranno di Tina e Nicoletta? Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore” di oggi 2 luglio: Luca ha raggiunto il suo obiettivo e minacciando Umberto, con una pistola, lo costringe a confessare davanti a ... Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Trama dell’episodio di2021 de “Il”:a confessare davanti alla famiglia; l’amore vince su tutto, Marta e Vittorio finalmente si ritrovano. Mentre cosa sceglieranno di Tina e Nicoletta? Nella puntata de “Il” diha raggiunto il suo obiettivo e minacciando, con una pistola, loa confessare davanti a ...

