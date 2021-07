Gattuso: “Commisso? Togliamo la clausola di riservatezza”, la riposta del presidente viola (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex allenatore del Napoli risponde alle dichiarazioni del presidente della Fiorentina Gennaro Gattuso, è stato per pochi giorni il nuovo allenatore della Fiorentina. Ma poco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ex allenatore del Napoli risponde alle dichiarazioni deldella Fiorentina Gennaro, è stato per pochi giorni il nuovo allenatore della Fiorentina. Ma poco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Gattuso: 'E' stato Commisso a chiedere la clausola di riservatezza. Se vuole la togliamo' - DiMarzio : #Fiorentina, dall'arrivo di #Italiano a #Mendes: le parole del presidente #Commisso - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gattuso replica a Commisso, nessun problema riservatezza 'Sorpreso dalle sue parole, togliamo clausola' - S78R08G20 : Ho sentito tutta l’intervista di Commisso, e sinceramente non trovo questi attacchi a Gattuso come scrive la gazzet… - alex50va : Clausula riservatezza : nessuno la voleva e ambedue dicono che la vorrebbero togliere. ?? Per colore sto con #Rocco… -