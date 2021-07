Arriva la stangata per luce e gas: quanto pagheremo in più (Di venerdì 2 luglio 2021) La stangata è Arrivata, ma poteva anche andare peggio. Da ieri, giovedì primo luglio, è Arrivato l’aumento bollette luce e gas già previsto nei mesi precedenti. Si parla di percentuali molto alte (ovviamente frutto di una media in base ai contratti stipulati dai singoli cittadini e dalle famiglie con le compagnie di distribuzione), solamente mitigate dall’intervento in extremis del governo che il 30 giugno ha inserito una norma “taglia-bollette” per limitare la crescita esponenziale del costo a carico dei cittadini. Aumento bollette luce e gas, quanto pagheremo in più dal ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Lata, ma poteva anche andare peggio. Da ieri, giovedì primo luglio, èto l’aumento bollettee gas già previsto nei mesi precedenti. Si parla di percentuali molto alte (ovviamente frutto di una media in base ai contratti stipulati dai singoli cittadini e dalle famiglie con le compagnie di distribuzione), solamente mitigate dall’intervento in extremis del governo che il 30 giugno ha inserito una norma “taglia-bollette” per limitare la crescita esponenziale del costo a carico dei cittadini. Aumento bollettee gas,in più dal ...

