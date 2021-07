Al via i saldi estivi, prevista una spesa media di 124 euro a persona (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Scarpe, magliette e per ultimi i portafogli. Questa la lista dei desideri degli italiani che si preparano ai saldi estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultime regioni a partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio. Alto l'interesse dei consumatori: il 52% dichiara di voler approfittare dei saldi estivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Scarpe, magliette e per ultimi i portafogli. Questa la lista dei desideri degli italiani che si preparano aiin partenza in quasi tutta Italia. Dopo l'avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultime regioni a partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio. Alto l'interesse dei consumatori: il 52% dichiara di voler approfittare deiper fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. ...

