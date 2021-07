Una invasione di cadaveri: i monsoni fanno riemergere i corpi dei morti da Covid (Di giovedì 1 luglio 2021) Una vera carneficina quella che la pandemia da Covid sta facendo nello stato indiano Uttar Pradesh, dove i cadaveri invadono i fiumi e le coste. La stagione dei monsoni è arrivata e insieme a lei, i corpi delle persone morte riemergono dalle acque, in uno scenario di vera apocalisse, che è stato immortalato in alcuni scatti. Covid in India: cadaveri ovunque La stagione dei monsoni quest’anno colpisce l’India con una violenza inaudita, non tanto per le solite piogge torrenziali e i forti venti, ma per quello che fa riemergere dalle acque dei fiumi. Dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 luglio 2021) Una vera carneficina quella che la pandemia dasta facendo nello stato indiano Uttar Pradesh, dove iinvadono i fiumi e le coste. La stagione deiè arrivata e insieme a lei, idelle persone morte riemergono dalle acque, in uno scenario di vera apocalisse, che è stato immortalato in alcuni scatti.in India:ovunque La stagione deiquest’anno colpisce l’India con una violenza inaudita, non tanto per le solite piogge torrenziali e i forti venti, ma per quello che fadalle acque dei fiumi. Dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Una invasione Libano, l'incontro convocato dal Papa e il nodo della cittadinanza L'assassinio, nel 2005, due anni dopo l'invasione dell'Iraq da parte statunitense, del primo ... Una situazione peggiorata con la crisi economica degli anni passati e precipitata, infine, il 4 agosto ...

Il Garante della Privacy: "non postate i qr code dei green pass sui social" Una volta ottenuto il gran pass verrà dato un codice Qr, che scansionato dalla app ufficiale che ... Un altro rischio è l'invasione di Qr code falsi che renderebbe inutile tutto il sistema e quindi far ...

"Invasione dei tavolini, serve un freno" il Resto del Carlino Invasione di area pubblica, denunciate 10 persone a Bastia Umbra Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia Municipale di Bastia Umbra e della Squadra Volante della Polizia di Stato del Commissariato P.S. Assisi, con il contributo d ...

Europei 2021, la Uefa non cambia piani: pochi biglietti venduti, rischio Olimpico deserto Gli organizzatori non temono invasioni di tifosi a Roma: al momento venduti 9mila biglietti su 16mila, le federazioni ucraina e inglese restituiranno i loro 5mila invenduti. E su Wembley si tira dritt ...

