Ufficiale: Brescia, arriva Tramoni in prestito dal Cagliari (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Brescia ha annunciato l’innesto dell’esterno Matteo Tramoni dal Cagliari. Ecco il comunicato del club: “Brescia Calcio comunica il tesseramento a titolo temporaneo di Matteo Tramoni. Il centrocampista di Ajaccio, classe 2000, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari”. Tramoni è un nuovo calciatore del Brescia. Benvenuto Mattéo! https://t.co/Op4Du8767z#Tramoni#SerieBKT#ForzaBresciapic.twitter.com/qmcnZLMUym — Brescia Calcio BSFC ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilha annunciato l’innesto dell’esterno Matteodal. Ecco il comunicato del club: “Calcio comunica il tesseramento a titolo temporaneo di Matteo. Il centrocampista di Ajaccio, classe 2000,incon diritto di riscatto dal”.è un nuovo calciatore del. Benvenuto Mattéo! https://t.co/Op4Du8767z##SerieBKT#Forzapic.twitter.com/qmcnZLMUym —Calcio BSFC ...

