Uefa | «Nessun cambio di programma per le ultime gare»

"Tutte le rimanenti partite di Euro 2020 si svolgeranno come programmato. Le misure di mitigazione adottate in ciascuna delle sedi di Euro 2020 sono completamente allineate con le normative decise dalle competenti autorità sanitarie locali". Lo afferma la Uefa in una nota. "Le decisioni finali sul numero di spettatori che assisteranno alle partite e i L'articolo

