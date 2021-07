Rinnovo Insigne, la trattativa si preannuncia complessa (Di giovedì 1 luglio 2021) Rinnovo Insigne - Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa per interrompere ufficialmente il silenzio stampa del Napoli. La conferenza ha fatto anche da spartiacque, chiudendo la stagione 2020-21 e preparando gli animi al 2021-22. Ne parla, quest'oggi, la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano le parole di ieri del presidente azzurro hanno anche testimoniato e confermato alcune sensazioni presenti da tempo. Il Rinnovo del capitano Lorenzo Insigne probabilmente non sarà semplice. Secondo la Gazzetta dello Sport parla di "attesa" e di trattativa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021)- Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa per interrompere ufficialmente il silenzio stampa del Napoli. La conferenza ha fatto anche da spartiacque, chiudendo la stagione 2020-21 e preparando gli animi al 2021-22. Ne parla, quest'oggi, la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano le parole di ieri del presidente azzurro hanno anche testimoniato e confermato alcune sensazioni presenti da tempo. Ildel capitano Lorenzoprobabilmente non sarà semplice. Secondo la Gazzetta dello Sport parla di "attesa" e di...

