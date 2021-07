Italia-Portorico, programma e telecronisti Sky Torneo Preolimpico 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Italia-Portorico, match valido per il gruppo B del Torneo Preolimpico 2021 ottavi di finale di Euro 2020. La sfida è non poco decisiva per l’Italbasket: chi vince affronterà in semifinale la seconda dell’altro girone, ovverosia le Filippine (sconfitte ieri per 83-76 dalla Serbia). Gli azzurri di Sacchetti, quindi, cercheranno di battere i portoricani per “rimandare” la sfida contro i temibili padroni di casa a domenica 4 luglio (quando è in programma, appunto, la finale del Preolimpico). Palla ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Ile isu Sky Sport di, match valido per il gruppo B delottavi di finale di Euro 2020. La sfida è non poco decisiva per l’Italbasket: chi vince affronterà in semifinale la seconda dell’altro girone, ovverosia le Filippine (sconfitte ieri per 83-76 dalla Serbia). Gli azzurri di Sacchetti, quindi, cercheranno di battere i portoricani per “rimandare” la sfida contro i temibili padroni di casa a domenica 4 luglio (quando è in, appunto, la finale del). Palla ...

