Covid, Draghi: varianti pericolose, pronti a intervenire (Di giovedì 1 luglio 2021) "Dobbiamo fronteggiare l'emergere di nuove e pericolose varianti del virus. Rimaniamo pronti a intervenire con convinzione nel caso ci fosse un aggravarsi della pandemia tale da provocare danni all'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) "Dobbiamo fronteggiare l'emergere di nuove edel virus. Rimaniamocon convinzione nel caso ci fosse un aggravarsi della pandemia tale da provocare danni all'...

Advertising

DiversaEtica : RT @Cartabellotta: La strategia del rischio ragionato di #Draghi ha funzionato Adesso per garantire irreversibilità #riaperture la palla pa… - opinio_mea : RT @Cartabellotta: La strategia del rischio ragionato di #Draghi ha funzionato Adesso per garantire irreversibilità #riaperture la palla pa… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Draghi: 'L'economia riparte, ma la pandemia non è finita' #mariodraghi - Radio1Rai : ??#Covid 'La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente - prosegue #Draghi - Si… - Daniele91Nap : Cmq ieri ADL ha parlato di: Covid Draghi Super league Vivaio Ingaggi Gelati Maglie Ma di cosa ha in programma per… -