Coronavirus, contagi in lieve aumento in Abruzzo: i dati aggiornati (Di giovedì 1 luglio 2021) lieve aumento quotidiano dei positivi al Coronavirus in Abruzzo durante questa settimana. Rispetto a ieri, oggi ci sono altri 50 contagiati, mentre il numero dei guariti è pari a 38 e quello dei ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 1 luglio 2021)quotidiano dei positivi alindurante questa settimana. Rispetto a ieri, oggi ci sono altri 50ati, mentre il numero dei guariti è pari a 38 e quello dei ...

Advertising

repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi primo luglio: 882 nuovi contagi e 21 decessi - RaiNews : 'Contagi in calo da 15 settimane ma pochi test', segnala la fondazione #GIMBE #coronavirus - LaStampa : Coronavirus, Israele verso il ritorno all’obbligo di mascherine al chiuso dopo l’aumento dei contagi - Libero_official : Il #bollettino del primo luglio dà conto di 882 contagiati, 1.941 guariti e 21 morti: in Europa trend invertito dop… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino dell'1 luglio 2021: 107 nuovi contagi e 7 decessi -