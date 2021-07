Carrozzeria ‘stupefacente’ a Labaro | trovati 25 kg di cocaina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA – All’alba di questa mattina è scattato un blitz effettuato dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma. Da tempo era partita un’intensa attività info-investigativa che teneva sotto controllo un traffico di droga nel quadrante nord della Capitale. Durante l’indagine sono stati acquisiti diversi elementi probatorio nei confronti del proprietario di una attività della-officina “Luckj Garage Srl”. Scattato il blitz nell’officina in via Veientana Vetere 313 è stato arrestato C.C., un cittadino romano classe 1988 incensurato. L’attività di Polizia Giudiziaria, posta in essere unitamente alle Unità Cinofile della Questura di Roma, ha consentito di ...