Calcio, i tifosi inglesi invitati a non andare a Roma per la sfida Inghilterra-Ucraina degli Europei 2021 (Di giovedì 1 luglio 2021) Una situazione difficile. Il pericolo del rialzo dei contagi nel Regno Unito per la famigerata variante delta del Covid-19 sta avendo delle ripercussioni sull’organizzazione degli Europei 2021 di Calcio. Ebbene, il governo britannico ha invitato piuttosto chiaramente i tifosi inglesi a non andare a Roma per sostenere la squadra di Southgate contro l’Ucraina, nella sfida valida per i quarti di finale, per le regole vigenti in Italia. E’ previsto infatti che per chi arrivi dal Regno Unito un periodo di quarantena di 5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Una situazione difficile. Il pericolo del rialzo dei contagi nel Regno Unito per la famigerata variante delta del Covid-19 sta avendo delle ripercussioni sull’organizzazionedi. Ebbene, il governo britannico ha invitato piuttosto chiaramente ia nonper sostenere la squadra di Southgate contro l’, nellavalida per i quarti di finale, per le regole vigenti in Italia. E’ previsto infatti che per chi arrivi dal Regno Unito un periodo di quarantena di 5 ...

