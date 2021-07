Budapest | no ai diktat di Bruxelles su educazione e Lgbt

(Di giovedì 1 luglio 2021) "Nessuno dovrebbe permettere di forzare i genitori ungheresi ad accettare che i loro figli possano ricevere un'sessuale senza il loro esplicito consenso". È quello che scrive in una lettera ...

BERLINO, 01 LUG - "Nessuno dovrebbe permettere di forzare i genitori ungheresi ad accettare che i loro figli possano ricevere un'educazione sessuale senza il loro esplicito consenso". È quello che scrive in una lettera il premier ungherese Viktor Orban ai leader europei, alla vigilia del vertice Ue di Bruxelles.