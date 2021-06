Temptation Island, Filippo Bisciglia parla di Maria De Filippi: “È sempre presente, non perde una…” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Filippo Bisciglia elogia Maria De Filippi, sempre presente seppur a distanza per seguire le dinamiche di Temptation Island. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 giugno 2021)elogiaDeseppur a distanza per seguire le dinamiche di

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - anche_no_fra : oggi si vive solo in funzione di Temptation Island - heyouitsale : A me di Temptation Island che inizia stasera purtroppo.. interessa - zorzissmile : In attesa di Temptation Island stasera, vi lascio qui la canzone di Anna e Stefano ‘Bella Patata’ stream ???? - BACKXT0YOU : non guardo temptation island perché mi fa cagare ma ti voglio bene lo stesso questo non è assolutamente un indiretto per fede -