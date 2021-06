Sostegni e digitalizzazione. Il piano di Giorgetti per aiutare la moda

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Il Paese vi è grato” esordisce il titolare del Mef Giancarloall’inaugurazione dell’edizione 100 di Pitti Uomo, guadagnandosi un vieppiù di stima da parte degli imprenditori dellache, in misura ancora contenuta ma significativa (circa quattrocento espositori, meno della metà rispetto ai tempi pre-Covid, comunque un bel segnale di ripartenza) lo ascoltano nel Salone dei Cinquecento da cui il sindaco Dario Nardella ha appena ricordato che “dopo la Peste Nera, proprio da queste sale nacque il Rinascimento”. Noi del Foglio abbiamo scritto sul numero del 30 giugno che la ripresa non ha solo bisogno di sussidi, ma di idee: ...

Advertising

ilfoglio_it : Le idee di Giorgetti per sostenere la ripresa della moda, un settore che è rimasto la prima voce nella bilancia dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni digitalizzazione

Il Foglio

L'occasione è l'inaugurazione dell'edizione 100 di Pitti Uomo. Le idee del Mef per sostenere la ripresa di un settore che è rimasto la prima voce nella bilancia dei pagamenti anche nell'anno della sua ...In particolare, già con le misure proposte dal Recovery Plan si parlava di, e le ... e secondo le recenti misure approvate con il Decretobis, ci sono nuovi fondi per questa ...L'occasione è l’inaugurazione dell’edizione 100 di Pitti Uomo. Le idee del Mef per sostenere la ripresa di un settore che è rimasto la prima voce nella bilancia dei pagamenti anche nell'anno della sua ...ROMA – Arrivano le ultime notizie sul Bonus Pc e Tablet, un sostegno dedicato alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro. Per il fondo sono stati stanziati ben 204 milioni di euro, con lo scopo di ...