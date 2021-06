“Smells Like Teen Spirit”: un miliardo di stream su Spotify (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’inno dei Nirvana, “Smells Like Teen Spirit”, raggiunge e supera il miliardo di stream sulla celebre piattaforma. “Smells Like Teen Spirit”: perché è così famosa? Kurt Cobain scrive il testo e ne compone la musica con Krist Novoselic e Dave Grohl. Il singolo esce il 10 settembre 1991 ed è il primo estratto dell’album Nevermind. La struttura del brano è semplice. A fare la differenza ci pensa il ritornello che esplode come un colpo d’artiglieria pesante. Con il successo della canzone, i Nirvana divennero la band più ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’inno dei Nirvana, “”, raggiunge e supera ildisulla celebre piattaforma. “”: perché è così famosa? Kurt Cobain scrive il testo e ne compone la musica con Krist Novoselic e Dave Grohl. Il singolo esce il 10 settembre 1991 ed è il primo estratto dell’album Nevermind. La struttura del brano è semplice. A fare la differenza ci pensa il ritornello che esplode come un colpo d’artiglieria pesante. Con il successo della canzone, i Nirvana divennero la band più ...

Advertising

kitty_muttt : @iwantmeatbuns smells like new books JSJDJHSHSA - sonomusicgroup : “Smells Like Teen Spirit” oltre il miliardo di stream: i Nirvana nel Billions Club di Spotify - SAonlinemag : 'Smells Like Teen Spirit', storico singolo dei @Nirvana e apripista dell'album 'Nevermind', ha raggiunto il miliard… - dolcementecaty : RT @rockolpoprock: Nirvana, ‘Smells Like Teen Spirit’ passa il miliardo di stream su Spotify - Infinitejest19 : Nirvana: 'Smells Like Teen Spirit' ha superato un miliardo di ascolti Spotify -

Ultime Notizie dalla rete : Smells Like Black Widow Recensione Bellissima la sequenza dei titoli di testa che mostra cosa accade loro, sulle note di Smells Like Teen Spirit nella struggente versione cantata da Sia con Sean Paul . La storia si sposta ...

Le 100 canzoni più belle (e famose) di sempre ...what - Miles Davis My way - Frank Sinatra God save the queen - Sex Pistols Oasis - Wonderwall Nothing compares 2 you - Sinead O'Connor The logical song - Supertramp Back in black - Ac/Dc Smells like ...

“Smells Like Teen Spirit” oltre il miliardo di stream: i Nirvana nel Billions Club di Spotify Billboard Italia “Smells Like Teen Spirit”: un miliardo di stream su Spotify "Smells Like Teen Spirit", l'inno generazionale composto dai Nirvana, continua a battere record e ad influenzare i fan del rock.

Black Widow: recensione dell'assolo di Vedova Nera (e famiglia) tra sentimenti e spettacolo Scarlett Johansson investe tutta se stessa nel personaggio di Black Widow dal quale si congeda con onore, in uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe.

Bellissima la sequenza dei titoli di testa che mostra cosa accade loro, sulle note diTeen Spirit nella struggente versione cantata da Sia con Sean Paul . La storia si sposta ......what - Miles Davis My way - Frank Sinatra God save the queen - Sex Pistols Oasis - Wonderwall Nothing compares 2 you - Sinead O'Connor The logical song - Supertramp Back in black - Ac/Dc..."Smells Like Teen Spirit", l'inno generazionale composto dai Nirvana, continua a battere record e ad influenzare i fan del rock.Scarlett Johansson investe tutta se stessa nel personaggio di Black Widow dal quale si congeda con onore, in uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe.