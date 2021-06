Scarlet Nexus, ottimi voti su Famitsu per l’action RPG Bandai Namco – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 30 giugno 2021) Scarlet Nexus è stato accolto con ottimi voti sull’ultimo numero della rivista giapponese Famitsu: vediamo anche le altre recensioni pubblicate.. Scarlet Nexus è stato accolto con ottimi voti sull’ultimo numero della rivista giapponese Famitsu: l’action RPG sviluppato da Bandai Namco si è portato a casa due 9 e due 8, per un totale di 34/40. L’articolo del magazine nipponico riflette i voti generalmente positivi dalla stampa internazionale per ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021)è stato accolto consull’ultimo numero della rivista giapponese: vediamo anche le altre recensioni pubblicate..è stato accolto consull’ultimo numero della rivista giapponeseRPG sviluppato dasi è portato a casa due 9 e due 8, per un totale di 34/40. L’articolo del magazine nipponico riflette igeneralmente positivi dalla stampa internazionale per ...

Advertising

StreamGoingLive : RT @Ale_Psycho: Tamo la no Scarlet Nexus - Ale_Psycho : Tamo la no Scarlet Nexus - Streamer_Boost : RT @PickaQuest: Siamo in live su #Twitch per un nuovo appuntamento in compagnia di #ScarletNexus, non mancate! @shibainu_kenji @scarlet_nex… - GrowURStream : RT @PickaQuest: Siamo in live su #Twitch per un nuovo appuntamento in compagnia di #ScarletNexus, non mancate! @shibainu_kenji @scarlet_nex… - StreamerWall : RT @PickaQuest: Siamo in live su #Twitch per un nuovo appuntamento in compagnia di #ScarletNexus, non mancate! @shibainu_kenji @scarlet_nex… -