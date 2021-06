LIVE Sonego-Sousa 6-2 7-5 6-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il piemontese accede al secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Adesso Sonego affronterà il colombiano Galan Riveros, che ha sconfitto in quattro set l’argentino Federico Coria. Il piemontese ha chiuso con 36 vincenti e 8 errori non forzati, servendo il 69% di prime (77% dei punti vinti con questo fondamentale). Una partita condizionata certamente dal problema muscolare di Sousa, che ha distratto anche in certi frangenti del match lo stesso Sonego, soprattutto nel secondo set. Lorenzo Sonego si è imposto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Adessoaffronterà il colombiano Galan Riveros, che ha sconfitto in quattro set l’argentino Federico Coria. Ilha chiuso con 36 vincenti e 8 errori non forzati, servendo il 69% di prime (77% dei punti vinti con questo fondamentale). Una partita condizionata certamente dal problema muscolare di, che ha distratto anche in certi frangenti del match lo stesso, soprattutto nelset. Lorenzosi è imposto ...

