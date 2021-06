La faccia di Federico Chiesa

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Intorno all’ora di gioco la pressione dell’Austria era diventata intollerabile. Il loro stile di gioco apocalittico, il modo in cui ci stavano rigirando contro una specie di versione distopica del sacchismo, sembrava aver improvvisamente cancellato l’Italia dal calcio piacevole e coraggioso. In quei minuti, mentre pregavamo che il VAR ci togliesse da situazioni scomode, dal divano di casa invocavamo un solo nome:. Lo bramavamo in campo con l’istinto tipico dei tifosi disperati, che mentre sentono il momento difficile sui polsi che tremano, cercano col pensiero il giocatore più talentuoso che siede in panchina che possa risolvere tutto, o ...