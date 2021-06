Inter, prima amichevole a Lugano il 17 o il 18 luglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si definisce il programma estivo dell’Inter Confermata la presenza alla Florida Cup a fine luglio e in attese di conferme ufficiali per l’amichevole contro l’Atletico Madrid ad agosto, in casa Inter si programmano gli altri impegni amichevoli per vedere i primi effetti degli allenamenti alla guida di Simone Inzaghi. In tal senso la squadra nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà impegnata nella prima amichevole stagionale a Lugano il 17 o il 18 luglio. Sarà ancora un’Inter sperimentale vista l’assenza di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si definisce il programma estivo dell’Confermata la presenza alla Florida Cup a finee in attese di conferme ufficiali per l’contro l’Atletico Madrid ad agosto, in casasi programmano gli altri impegni amichevoli per vedere i primi effetti degli allenamenti alla guida di Simone Inzaghi. In tal senso la squadra nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà impegnata nellastagionale ail 17 o il 18. Sarà ancora un’sperimentale vista l’assenza di ...

Advertising

FBiasin : Gli ultimi sul pianeta Terra che vorrebbero vendere #Hakimi sono coloro che ci hanno messo 3 anni per convincerlo a… - DiMarzio : Dal Milan all'Inter: chi sono i calciatori che, prima di #Calhanoglu, hanno fatto lo stesso percorso diretto - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? CALHA: 'INTER, ECCOMI' Tutte le #notizie ?? - asdrubalino17 : @NormanCantini @Vatenerazzurro1 Guarda in realtà nell'incontro di oggi non verrà nominato nessun giocatore del sass… - albo_interista : RT @Prisco23934474: “Si bello tutto, ma quando andiamo a San Siro” Tre anni fa veniva presentato Politano e mi chiedo come mai Inter Media… -