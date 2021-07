Federica Pellegrini: «Il doping è un tradimento a se stessi» (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Se penso al mio modo di intendere lo sport, che è la mia vita, il fair play ne è l’essenza». Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana più grande, la più forte, la Divina, alla vigilia della sua quinta Olimpiade, ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016 è stata portabandiera, fissa il punto su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di uno sportivo ancor prima della performance. «Su correttezza e rispetto poggiano le mie relazioni, il mio approccio verso gli altri» «Ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno trasmesso l’importanza di questi concetti, e quando ho riscontrato nei miei allenatori la capacità di convogliare la mia carica ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Se penso al mio modo di intendere lo sport, che è la mia vita, il fair play ne è l’essenza»., la nuotatrice italiana più grande, la più forte, la Divina, alla vigilia della sua quinta Olimpiade, ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016 è stata portabandiera, fissa il punto su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di uno sportivo ancor prima della performance. «Su correttezza e rispetto poggiano le mie relazioni, il mio approccio verso gli altri» «Ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno trasmesso l’importanza di questi concetti, e quando ho riscontrato nei miei allenatori la capacità di convogliare la mia carica ...

