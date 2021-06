De Laurentiis su Napoli-Verona | “Grande delusione | all’intervallo sono andato negli spogliatoi per caricare i ragazzi”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio Deha risposto così alla domanda inevitabile su quelche ha chiuso la stagione degli azzurri nella conferenza stampa di Roma: “Rimproverare altri è la strada più corta, puoi aggiustare i cocci ma se li riaggiusti si rivedono sempre. E’ stato un anno e mezzo improprio, tra Covid e senza il tifo allo stadio, le gare sembrano giocate in un acquario. La presenza fonica delle voci degli allenatori sembrano stordenti, ma la squadra deve trovare da sola la sua miglior rappresentazione del gioco dopo essere stata preparata in settimana. In ogni gara non solo del, invece, c’era questa ...

Commenta per primo Il presidente del, Aurelio De, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo gli Europei e la partenza dei campionati: EUROPEI - 'Dobbiamo fare una corsa per creare degli assist ...Aurelio Deparla in conferenza stampa interrompendo il lungo silenzio stampa del club partenopeo Aurelio Deha parlato in conferenza stampa, interrompendo il lungo silenzio stampa del club partenopeo. Le parole del presidente azzurro. "Vi ringrazio per essere qui, è chiaro che sono stati momenti ...Aurelio De Laurentiis non lesina dichiarazioni destinate a far discutere, e in una conferenza stampa a Roma, lancia un appello. “Draghi deve chiedere all’Europa di spostare l’inizio di tutti i ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il presidente del Napoli, De Laurentiis, è intervenuto in Conferenza Stampa dove ha parlato anche dell’inizio del prossimo ca ...