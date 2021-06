TgLa7 : #Bruxelles pronta a ricorrere a Corte Ue su legge Ungheria. Jourova: 'Governo ritiri norma anti-Lgbti o possibili sanzioni' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Bruxelles pronta a ricorrere a Corte Ue su legge Ungheria: (ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - 'Ci aspett… - DaniSalvestroni : RT @TgLa7: #Bruxelles pronta a ricorrere a Corte Ue su legge Ungheria. Jourova: 'Governo ritiri norma anti-Lgbti o possibili sanzioni' - ansaeuropa : La commissaria Ue @VeraJourova : 'Governo ritiri norma anti-Lgbti o possibili sanzioni' - UnioneSarda : #Bruxelles pronta a ricorrere alla Corte Ue contro la legge anti-#Lgbt dell’#Ungheria -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles pronta

ANSA Nuova Europa

"Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese" sulla legge che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori, "preferibilmente l'annuncio che la legge non entrerà in vigore, ma se la ...... i giovani agricoltori vedono l'occasione per immaginare l'agricoltura di domani,ad ...raggiungere in tempi rapidi agli obiettivi e recuperare in questo modo le risorse in arrivo da".BRUXELLES - "Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese" sulla legge che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori, "preferibilmente l'annuncio che la legge non entrerà in vigore, m ..."Ci aspettiamo una risposta dal governo ungherese" sulla legge che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori, "preferibilmente l'annuncio che la legge non entrerà in vigore, ma se la risp ...