Apple Watch: ecco i cinturini e quadranti “nazionali” in vista delle Olimpiadi (Di mercoledì 30 giugno 2021) In occasione delle Olimpiadi Apple lancia i cinturini per Apple Watch con i colori delle nazioni partecipanti. Un modo colorato ed unico per sostenere i propri atleti durante Tokyo 2020. La società ha lanciato una collezione internazionale di cinturini Apple Watch sport loop che potrebbero aiutare gli utenti a tifare meglio la propria squadra che insegue medaglie a Tokyo. Tra quelle mostrate, una band americana, al fianco delle quali ci saranno però cinturini anche per altri paesi, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021) In occasionelancia ipercon i colorinazioni partecipanti. Un modo colorato ed unico per sostenere i propri atleti durante Tokyo 2020. La società ha lanciato una collezione internazionale disport loop che potrebbero aiutare gli utenti a tifare meglio la propria squadra che insegue medaglie a Tokyo. Tra quelle mostrate, una band americana, al fiancoquali ci saranno peròanche per altri paesi, ...

