UFFICIALE – Franco Vazquez è un nuovo giocatore del Parma

(Di martedì 29 giugno 2021), exdel Palermo tra le altre, è ufficialmente uncalciatore del. Il calciatore italo argentino è stato ufficializzato proprio dalla squadra emiliana attraversa i profili social. L’ex calciatore del Siviglia vestirà il numero 10 e proverà a riportare nella massima serie ilretrocesso nella scorsa stagione. Contratto biennale per il calciatore che è arrivato nella compagine crociata a parametro zero. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

E' arrivata in serata l'ufficialità del Parma Calcio 1913, che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Franco Damian Vazquez per un contratto che lo legherà al ...Adesso c'è anche l'ufficialità: Franco Vazquez è un nuovo calciatore del Parma Calcio. L'argentino si lega ai ducali con un ...