(Di martedì 29 giugno 2021) Doveva essere un banaledi, quello che ha spezzato la vita a una giovane ragazza di soli 27 anni. Un’operazione “semplice” di 15 minuti, che però si è rivelata esserle letale. La storia didi Domenico si è sottoposta a un’operazione ginecologica di: l’era di conizzazione cervicale dell’utero causato da un papilloma. In poche parole, la vittima si è sottoposta a una sorta di raschiamento e per farlo aveva scelto la casa di cura Santa Famiglia in via dei Gracchi. Un’operazione di 15-20 minuti, un ...

Advertising

Viminale : Crocifissione di San #Pietro di Michelangelo Merisi, detto il #Caravaggio. Puoi ammirarla a #Roma, in Santa Maria d… - BearsDani18 : RT @Paola_Glmnn: Crocifissione di San Pietro ?? Michelangelo Merisi da Caravaggio Ubicazione : Santa Maria del Popolo, Roma - CorriereCitta : Roma: Maria Grazia si sottopone a un intervento di routine, ma muore pochi giorni dopo - CharyPalomar : RT @AliciaMimundo: Santa Maria in Aracoeli Roma, Italia ©?ferrisnox - luigiquagliaro1 : RT @Paola_Glmnn: Crocifissione di San Pietro ?? Michelangelo Merisi da Caravaggio Ubicazione : Santa Maria del Popolo, Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Maria

Tormentoni, le migliori hit italiane 2015 - 2020 2015: "- Bangkok" " Baby K e Giusy Ferreri È ... 2015:Salvador " J - Ax & Il Cile Lo zio Ax si butta con entusiasmo nel turbine dell estate e,..." Sono tornata agià da un paio di giorni, abbiamo consegnato il programma, il 30 giugno ... un po' meno per altre, però è normale ", ha detto il braccio destro diDe Filippi. Subito dopo la ...Una ragazza di venti anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria di Terni e dodici chilometri di coda in direzione ...Orvieto (Terni), 29 giugno 2021 - Incidente stradale poco dopo le 15 sull'Autostrada del Sole tra Fabrio e Orvieto in direzione Roma. L'incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 449 e ha visto c ...